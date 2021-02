Perdida há anos, uma ovelha na Austrália acumulou 35 quilos de lã

Reuters/EDGAR'S MISSION INC

Uma ovelha selvagem, encontrada numa floresta na Austrália e apelidada Baarack pelos seus socorristas, rendeu mais de 35 quilos de lã – quase metade do peso de um canguru adulto –, depois de ter sido tosquiada pela primeira vez em muitos anos.

A ovelha foi encontrada por um cidadão que contactou o Edgar’s Mission Farm Sanctuary, perto de Lancefield, Victoria, a aproximadamente 60 quilómetros a norte de Melbourne, afirma Kyle Behrend, membro da fundação.

De acordo com Behrend, “parece que Baarack teve um dono no passado”, pois “já tinha sido marcada nas orelhas, embora estas marcas pareçam ter sido arrancadas pela espessa e desalinhada lã à volta do seu focinho”. “As ovelhas precisam de ser tosquiadas pelo menos uma vez por ano ou a lã continua a crescer e a crescer, até chegar a este ponto”, conta. Após a mais que necessária tosquia, a lã de Baarack pesava 35,4 quilos.

“Embora os seus cascos estivessem em bom estado por correr pela floresta, Baarack estava um pouco doente. Tinha peso a menos e, por causa da lã à volta do focinho, mal conseguia ver.”

Baarack está, agora, a ambientar-se às outras ovelhas resgatadas que vivem no Edgar’s Mission Farm Sanctuary. “Isto tudo prova o quão resilientes e corajosas são as ovelhas e nós não as poderíamos amar mais, mesmo se tentássemos”, conclui Kyle Behrend.