Pandemia teve impacto negativo na saúde mental dos jovens portugueses

Aumento da tristeza, medo, raiva e sintomas de depressão; descida da felicidade. Um estudo realizado pela Universidade de Coimbra concluiu que a pandemia teve um impacto negativo nos adolescentes com idades entre os 13 e os 16 anos.

A pandemia de covid-19 teve “um significativo impacto negativo na saúde mental dos jovens portugueses, especialmente nos níveis de depressão e de ansiedade”, conclui um estudo realizado por uma equipa da Universidade de Coimbra (UC).

Os resultados preliminares da investigação mostram que 14% dos adolescentes, com idades compreendidas entre os 13 e os 16 anos e uma média de idades de 14 anos, apresentam “sintomatologia depressiva elevada (acima do percentil 90) durante a pandemia de covid-19, uma percentagem superior à encontrada num estudo conduzido pela mesma equipa de investigadores durante a crise financeira portuguesa de 2009-2014, que era de 08%”, afirma a UC, numa nota enviada hoje à agência Lusa.

Liderado por Ana Paula Matos, da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da UC (FPCEUC), o estudo conta com a colaboração de investigadores das universidades Emory, nos Estados Unidos da América, e da Islândia.

A equipa verificou também um aumento de emoções negativas, “como tristeza, medo e raiva, e de sintomas de ansiedade e uma descida da felicidade”, sublinha Ana Paula Matos. As raparigas “estiveram sempre em desvantagem, apresentando níveis de medo, tristeza e raiva significativamente mais elevados do que os rapazes”, adianta, citada pela UC, a investigadora.

Neste estudo longitudinal, os investigadores começaram por comparar os níveis de emocionalidade negativa e positiva vivenciados pelos jovens, antes e depois da pandemia, numa amostra constituída por 206 adolescentes a frequentar o 9.º ano de escolaridade (51% raparigas), refere a UC. “Verificou-se um aumento significativo da tristeza, do medo e da raiva e uma descida da felicidade”, acrescenta.

Posteriormente, na segunda vaga da pandemia em Portugal, em Novembro/Dezembro de 2020, em que se registou um aumento de casos na população mais jovem, parte da amostra (122 adolescentes) foi reavaliada, “tendo-se verificado nova subida dos níveis de medo, assim como um aumento significativo de sintomas de ansiedade, comparando os dois momentos da pandemia” (primeira e segunda vagas), indica Ana Paula Matos.

“As raparigas apresentaram níveis significativamente mais elevados do que os rapazes, de medo, tristeza e raiva, quer antes do surto pandémico de covid-19, quer nas duas vagas da pandemia”, salienta a docente da FPCEUC e investigadora do Centro de Investigação em Neuropsicologia e Intervenção Cognitivo-Comportamental.

Os especialistas analisaram ainda os factores de protecção e de risco para o desenvolvimento da depressão, concluindo que “competências de autocompaixão e de mindfulness (atenção plena), uma visão mais positiva de si próprio/a e a realização de mais actividades de lazer são factores de procteção, isto é, factores que previnem a depressão. Pelo contrário, a sintomatologia de ansiedade constitui um factor de risco e um preditor de depressão”, relata Ana Paula Matos.

Este estudo sobre o efeito da pandemia na saúde mental dos jovens integra-se no projecto SMS ("Sucesso, Mente e Saúde"), financiado pelo programa Portugal Inovação Social e pelo Município da Figueira da Foz, que tem como grande objectivo a promoção da saúde mental e o combate ao estigma social e ao insucesso escolar associados à doença mental.

Os resultados obtidos, sustenta Ana Paula Matos, “salientam a necessidade de se dotarem os jovens de mecanismos de protecção para a depressão, promovendo competências de autocompaixão e mindfulness e uma percepção mais positiva de si próprio/a”.

Estes, conclui a investigadora, “são alguns dos objectivos do projecto SMS cujos resultados preliminares indicam uma redução de sintomatologia depressiva e tristeza, bem como um aumento de mecanismos de auto-regulação emocional”.