Na Dinamarca, há um centro móvel de testes à covid-19 que já foi um party bus

As luzes néon ou a bola de espelhos, elementos comuns de um espaço que se dedica a festas, permaneceram no veículo, mas o propósito mudou: na Dinamarca, um antigo autocarro de festas transformou-se num centro itinerante para testes à covid-19. Enquanto são testadas, as pessoas podem ouvir música num ambiente mais descontraído.

Em Glostrup, um subúrbio de Copenhaga, o veículo circula oferecendo exames sem hora marcada para quem os quiser fazer. É necessário apenas mostrar um documento de identificação.

“É aconchegante (...) e bastante divertido”, disse uma professora de um jardim-de-infância à agência de notícias francesa AFP, depois de ser testada. O clima descontraído não atrapalha a qualidade do trabalho, assegurou, por sua vez, a gerente do espaço.