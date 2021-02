Lisboa deve intervir em casos de acumulação de animais, defende a Assembleia Municipal

A Assembleia Municipal de Lisboa aprovou esta terça-feira a proposta do PAN que recomendava a adopção de protocolos e criação de equipas para prevenção e intervenção em casos de acumulação e perturbação de animais no município. O projecto foi aprovado por maioria, com votos contra dos deputados do PCP e abstenção de um deputado independente.

A recomendação do partido Pessoas Animais Natureza sugeria a criação de um manual de procedimentos e de uma equipa multidisciplinar composta por psicólogos, médicos-veterinários, autoridades de saúde e associações zoófilas para “prevenir, intervir e acompanhar casos identificados” de acumulação animal. Além disso, foi proposta a definição de protocolos com a Casa de Animais de Lisboa e com associações zoófilas locais para assegurar a recolha, esterilização e encaminhamento para adopção destes animais.

O partido afirma que são inúmeros os casos de pessoas com este transtorno, também designado de Síndrome de Noé, espalhadas pelo concelho. “Como o caso dos 29 cães que viviam em condições degradantes num apartamento em Campolide ou dos cerca de 100 gatos encontrados num apartamento na Avenida Almirante Reis”, explicitou Inês de Sousa Real, deputada do PAN, citada em comunicado.

De acordo com dados apontados pelo partido, “o transtorno de acumulação é reconhecido como uma perturbação mental, constando do Manual de Diagnóstico e Estatística de Doenças Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, sendo a acumulação de animais uma manifestação específica”.

“Estudos apontam para uma taxa de reincidência destas situações entre 60% a 100%”, sublinhou o PAN. Como tal, o partido recomendou também que seja feito, em articulação com as autoridades de saúde, o devido acompanhamento psicossocial das pessoas acumuladoras.

A acumulação não permite a satisfação das necessidades básicas de todos os animais e a falta de esterilização leva à sua reprodução de forma descontrolada e à consequente sobrelotação do espaço em que habitam. Assim, acabam por ser negligenciados e passar fome, vivendo muitas vezes em condições higiénicas precárias, ilustrando-se como uma ameaça para a saúde dos animais, dos seus detentores e da comunidade em geral.

A deputada Inês de Sousa Real afirmou que com a aprovação desta proposta poderá ser feita a “diferença nos casos de acumulação de animais em Lisboa” e rematou dizendo que “uma actuação local e de proximidade é fundamental para conseguirmos prevenir o escalar das situações e garantir que existe uma intervenção concertada e atempada da parte das autoridades competentes. Só assim será possível evitar o grande sofrimento que a acumulação de animais inflige às pessoas e aos animais envolvidos”.

Texto editado por Ana Fernandes