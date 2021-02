Associação de Aveiro presta homenagem aos heróis sem capa

Além de professora durante mais de quatro décadas e de ter estado envolvida na criação das bibliotecas escolares do município de Aveiro, Rosa Gadanho foi bombeira numa altura em que só homens exerciam a profissão. Já Rui Figueiredo é agente principal na Polícia de Segurança Pública de Aveiro e, com um talento natural para ajudar o próximo, lida com vítimas de violência doméstica e idosos. O que têm em comum estes dois aveirenses? Dedicam o seu tempo a melhorar a comunidade e, por isso mesmo, acabam de ser distinguidos como “Heróis de Aveiro”. A homenagem partiu da Agora Aveiro e deu lugar a um livro e a uma exposição fotográfica.

O objectivo da associação cívica e social passou por contar “as histórias daqueles que, diariamente, marcam a diferença na vida dos outros”. “Desde bombeiros, enfermeiros, professores e polícias a vizinhos, familiares e amigos”, destacam, a propósito do projecto que já estava a ser pensado há algum tempo mas ganhou ainda maior pertinência com a pandemia de covid-19.

São sete pessoas da comunidade aveirense, cujos testemunhos estão agora compilados num livro, disponível no site da associação. Ao mesmo tempo que reconhece o trabalho destes profissionais, o projecto “Heróis de Aveiro” tenta mostrar que todos os cidadãos podem ser heróis. E, mais importante que tudo, ajuda a passar a mensagem: “não deve ser apenas nos momentos de maior necessidade que nos devemos lembrar dos nossos heróis”, exorta a Agora Aveiro.

É isso que se pretende transmitir aos leitores do livro e também àqueles que tiverem a oportunidade de visitar a exposição fotográfica “Heróis de Aveiro”. Patente desde o dia 12 de Fevereiro, na FNAC Aveiro, a mostra apresenta os retratos de cada um dos heróis (capturados pelo fotógrafo Pedro Cerqueira), acompanhados de uma pequena descrição e de um “QR code ” de acesso à história completa. Se tudo correr conforme previsto, a mostra irá, depois, ser apresentada “noutras lojas FNAC do país”, revela ao PÚBLICO Helder Berenguer, da Agora Aveiro.

O projecto “Heróis de Aveiro” surge no âmbito da iniciativa “I Love Aveiro”, que começou por pintar a mensagem “I Love Aveiro” numa escadaria da cidade da ria e que, mais recentemente, recolheu os testemunhos de alguns imigrantes que moram em Aveiro. Nesta última edição – que contou com o apoio da Câmara Municipal de Aveiro, Corpo Europeu de Solidariedade e do Instituto Português do Desporto e Juventude - procurou-se, então, fazer uma vénia “aos homens e mulheres que, embora não usando uma capa, salvam vidas”. Com essa certeza: todas as histórias têm algo em comum, todas convergem nesse “objectivo de apelar à entreajuda e ao sentido de comunidade”, vincam os dirigentes da associação cívica e social.