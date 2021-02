Infarmed alerta que champôs da Fructis podem ser confundidos com “géneros alimentícios”

Embalagens vão ser alteradas para diminuir o risco de confusão com géneros alimentícios para os consumidores, em especial para as crianças. Os produtos reformulados serão disponibilizados no mercado a partir de Maio.

A autoridade nacional do medicamento alertou esta quarta-feira, em comunicado, que os champôs e os amaciadores da gama Hair Food da marca Fructis, da Garnier, podem “ser confundidos com géneros alimentícios” por causa da apresentação.

Segundo o Infarmed, o alerta surge na sequência de uma informação transmitida pela Comissão Europeia e inclui os champôs de Aloe Vera, Banana, Macadâmia, Melancia e Papaia.

“Embora não apresentem um risco para a saúde e segurança dos consumidores, em condições normais de utilização, estes produtos foram sujeitos a medidas correctivas que visam diminuir o risco de confusão com géneros alimentícios para os consumidores, em especial as crianças”, lê-se no comunicado.

A autoridade diz ainda que os produtos cosméticos, colocados no mercado pela L’Oreál, têm vindo a ser “amplamente distribuídos no mercado europeu” desde Janeiro de 2020. Não foi, no entanto, reportado nenhum caso de “ingestão intencional ou acidental”.

“Para garantir que estas medidas são implementadas dentro de um prazo adequado, e considerando a natureza do risco, o Infarmed acordou com a L’Oréal que os referidos produtos, com a nova apresentação, serão disponibilizados no mercado nacional a partir de Maio”, refere a nota. Serão ainda feitas alterações no sistema de fecho e selagem das embalagens para dificultar a abertura e adicionadas “advertências e outras informações" no rótulo dos produtos.