Vamos dar de beber à pandemia: 10 lojas que entregam vinhos e bebidas em casa

A precisar de um copo? Com a devida moderação, o vinho, as espirituosas, a cerveja vão ter consigo. Deixamos-lhe sugestões com serviço ao domicílio. Lojas e plataformas online, marcas e bares que deram a volta ao confinamento - com entregas tradicionais ou até por estafetas. Tudo para que o confinamento seja mais leve. Rica pinga!

Adegga MarketPlace

Os vinhos são o ponto forte: podem escolher-se por região de Portugal (há também vinhos internacionais - Arménia, por exemplo, incluídos) ou por castas; há biológicos, vulcânicos e de ânfora; e podem vir em packs, com ou sem promoção, e em grandes formatos - e são 190 produtores representados nesta Adegga Market Place. As bebidas destiladas incluem uma diversidade de rum, gin, whisky, aguardente - e chega ao vermute e saké. Não faltam cervejas artesanais, todas nacionais, e uma parte de mercearia, com azeite, mel, chá e tisanas, entre outros - e acessórios, para vinho e chá. Os envios são gratuitos em compras de valor superior a 50€ e tardam no máximo 48 horas.

Bebidas em Casa

As referências não são muitas, mas abrangem praticamente todos os possíveis desejos. Nas espirituosas, temos vodka, gin, rum, tequila, whisky e licor; nos vinhos, um tinto, um branco e um rosé; nas cervejas há garrafas de 33cl e de um litro. Ainda há sidra, bebidas energéticas, águas e sumos. Para complementar, snacks, tabaco e sacos de gelo. Esta é a oferta da Bebidas em Casa, que opera em Lisboa, Oeiras (ambas com taxas de entrega de 7,50€) e Cascais (taxa de entrega de 10€) - tudo é entregue por um estafeta em cerca de meia hora, asseguram. As encomendas devem ser feitas entre as 22h e as 6h por mensagem escrita no WhatsApp.

Whatsapp: 913 684 317

Drinkies 360

Cervejas (incluindo sem álcool), águas e sidra - todas em garrafas de vidro, todas X 24, pelo menos, que é como quem diz, à grade. É esta a receita da Drinkies 360, a plataforma da Sociedade Central de Cervejas e Bebidas para entregas ao domicílio em Lisboa, Oeiras e Cascais, que reivindicam o rótulo de sustentáveis. Isto porque todas as garrafas são retornáveis e porque nas entregas (e recolhas) privilegiam-se os veículos eléctricos. O processo é simples: faz-se a encomenda (online), a entrega é feita em dia e hora à escolha e a recolha também - exige-se um depósito (4,53€ para as cervejas) para garantir que garrafas e grades sejam devolvidas, contudo, a recolha só é feita mediante nova encomenda. É um ciclo “perpétuo” de cervejas entregues em garrafas e grades recicladas. A entrega é gratuita em encomendas de valor superior a 20€.

Drinks for Us

Se para a Cinderela a meia-noite é uma hora proibida, para a Drinks for Us é uma hora mágica. Afinal, a sua actividade é nocturna: entre as 19h e as 7h tem entregas de bebidas alcoólicas ao domicílio - mas apenas na região de Lisboa (há o mesmo serviço no Algarve, contudo está temporariamente indisponível). Vinhos, espirituosas e cervejas são as três categorias principais, que se desdobram: o vinho pode ser branco, tinto, verde, rosé ou espumantes; as espirituosas, gin, whisky, vodka, rum ou licores; as cervejas incluem as duas marcas “grandes” nacionais em dois tamanhos - e ainda há sidra. Há ainda snacks, tabaco, gelo e saúde (escova de dentes e preservativos). As entregas são feitas por estafeta e o tempo médio é de 30 minutos - nunca excedendo os 60. As encomendas podem ser feitas na loja online ou através de telefone ou email.

Entregas Lisboa: +351 935 155 651

lisboa@drinksforus.pt

Drop Hop

É um novo projecto que vem dar “pernas” ao interesse crescente dos portugueses na cerveja artesanal: a Drop Hop envia para todo o país packs de seis unidades, entre as diferentes referências que oferece, que vão desde as marcas nacionais às internacionais e abrange vários tipos de cerveja, das IPA às stout - e inclui pequenos produtores que muitas vezes não têm acesso a bares ou supermercados. As propostas da Drop Hop vêm em três “embalagens”: os packs surpresa, onde é a própria empresa que faz a selecção das cervejas a enviar; os packs experiência, para quem está apostado em provar determinadas categorias; e a subscrição mensal, em que se recebe todos os meses um pack que, na verdade, é também uma surpresa. As encomendas são feitas online e a entrega é em dia escolhido pelo consumidor.

Fé Wine

É um bar bem no centro da noite portuense (Praça Filipa de Lencastre) cujo nome diz tudo: Fé Wine & Club. Em tempos de portas fechadas, passou também para o online, com uma loja (recebe os clientes com um “I’ve never made friends drinking milk”), que disponibiliza vinhos e espirituosas - o club fica por conta de cada um. Os vinhos atravessam várias regiões portuguesas, as espirituosas são gin, rum, tequila, licor, aguardente e brandy. Quem quiser fazer parte da FÉmília recebe todos os meses uma caixa com três vinhos diferentes baseados no perfil de cada um, com envio gratuito para Portugal Continental (além de descontos e outros “mimos”). Para todos os outros, os envios são gratuitos em compras superiores a 50€.

Martin Boutique Wines

É uma loja boutique, o que significa que a curadoria dos vinhos é atenta - na Martin Boutique Wines estão disponíveis vinhos de produtores pouco óbvios (em Portugal e também França, Itália e Arménia), incluindo biológicos, e ainda um representante das destiladas (cognac). Ao cuidado na selecção, no início do confinamento foi acrescentada uma campanha de 25% de desconto em todos os vinhos, com entrega gratuita no centro de Lisboa e Faro. Nas freguesias vizinhas, a entrega também é grátis em compras superiores a 50€ - no resto do país (continente) a fasquia sobe até aos 100€.

OnWine

Tem vinhos portugueses e vinhos estrangeiros (espanhóis, franceses, argentinos, sul-africanos e ingleses); nos destilados declina-se nos comuns gin, whisky, vodka, rum, tequila, licor e aguardente, e ainda se aventura nos vermutes e cognacs. Oferece também packs conjuntos - temáticos (os “Brancos de Altitude”), regionais (como o “Arte do Lote no Tejo”) ou de marcas -, acessórios e azeite. Os portes são grátis em Portugal continental para compras superiores a 30€.

Tua Vinharia

Nasce pelo vinho - mas traz também gin e cervejas artesanais, licores e aguardentes pouco habituais e faz-se acompanhar de cafés (de Timor Leste), chás, biscoitos, azeites, compotas, patês. A Tua Vinharia é, então, uma loja de vinhos na Póvoa de Varzim em funcionamento limitado pelo confinamento, mas que faz envios para todo o país e entregas gratuitas na Póvoa de Varzim e Vila do Conde. A lista de vinhos abrange todas as regiões portuguesas, em dezenas de referências que vão dos tintos, brancos, verdes, rosés e também espumantes e Porto. As encomendas podem ser feitas por telefone ou email.

Tel.: 914 439 900

Email: vinharia@tua.wine

Vinhoemcasa.com

Os vinhos são portugueses e também de outras paragens - do “velho mundo”, chegam de Espanha, Itália e França; do “novo mundo”, de Argentina, Chile e Nova Zelândia. Há vinhos do Porto em edição especial e vintage - e algumas espirituosas que vão do whisky ao bourbon, da vodka ao gin. Oferece promoções de conjuntos, e dá sugestões de presentes. A Vinho em Casa foi criada para entrega ao domicílio e é isso que faz - até 48 horas depois da encomenda; e está disponível na plataforma Uber Eats. Os portes são grátis para encomendas acima dos 50€ em Portugal Continental.

