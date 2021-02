Covid-19: Tomar inicia serviço gratuito de entrega de refeições

Para apoiar restaurantes e ajudar a economia local, a autarquia oferece as entregas via táxis e plataformas Recadex e Pede&Come. O consumidor paga somente o valor da refeição ou produtos encomendados.

A exemplo de outras autarquias, a Câmara Municipal de Tomar vai disponibilizar a partir deste sábado um serviço gratuito de entrega de refeições e produtos comprados pelos consumidores aos restaurantes e pastelarias em qualquer freguesia do concelho, para apoiar a economia local.

Em comunicado, o município, no distrito de Santarém, adianta que o serviço “Tomar entrega por si” é assegurado através dos táxis do concelho e das plataformas de entrega ao domicílio aderentes (Recadex e Pede&Come).

“Além de os custos de entrega serem assumidos pela autarquia, a grande originalidade desta medida é possibilitar as encomendas para qualquer freguesia do concelho, independentemente do local onde sejam confeccionadas”, destaca.

De acordo com a nota, este serviço é uma forma de apoiar directamente os vários sectores de actividade, mas também de alargar o raio de acção dos diversos estabelecimentos.

As entregas nas freguesias rurais são feitas em locais já predefinidos, onde o consumidor se deverá deslocar para receber a encomenda por parte dos taxistas. Na freguesia urbana, S. João Baptista e Santa Maria dos Olivais, a entrega é feita no domicílio.

A iniciativa arranca no sábado e funcionará os sete dias da semana, das 12h às 15h e das 18h30 às 22h00, até ao final do confinamento relativo a restaurantes e pastelarias.

Para usufruir do serviço, basta fazer uma encomenda de valor igual ou superior a 7,50 euros num dos restaurantes e pastelarias aderentes – lista disponível no site da autarquia.

O consumidor paga somente o valor da refeição ou produtos encomendados.

Os estabelecimentos ou serviços de entregas interessados em aderir a este serviço devem entrar em contacto com o Posto Municipal de Turismo (turismo@cm-tomar.pt).

“Os restaurantes e pastelarias que não queiram aderir às plataformas já existentes na junta urbana podem optar só pela opção das entregas às freguesias rurais, com o serviço de taxistas, ficando a entrega, a taxa e o pagamento dentro da freguesia urbana da sua responsabilidade”, esclarece a autarquia.

No caso dos serviços assumidos pelos taxistas, o pagamento da refeição ou produto encomendado é feito directamente com o estabelecimento (restauração ou pastelaria), através de MBway, transferência ou outro qualquer modo de pagamento acordado entre as partes.

No que diz respeito às plataformas que servem a junta de freguesia urbana, o pagamento é feito através das mesmas.

O projecto visa estimular a economia local e a manutenção de empregos, e melhorar a vida da população em contexto de confinamento devido à pandemia de covid-19.