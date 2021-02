Paulo Fonseca exige ambição frente ao Sp. Braga

Treinador da Roma volta a advertir para o carácter de um adversário que conhece bem e garante não estar tentado a gerir a vantagem da primeira mão por causa do duelo com o AC Milan.

Paulo Fonseca, treinador da Roma, não dá, apesar da importante vitória (0-2) alcançada pela Roma em Braga, na primeira mão dos 16 avos-de-final da Liga Europa, por encerrada a discussão da eliminatória. O técnico português do conjunto italiano adverte, mais uma vez, para os riscos de abordar o jogo desta quinta-feira (20h), no Olímpico de Roma, sem a ambição de bater os minhotos, evitando falar em gestão e no embate de domingo com o AC Milan, para a Serie A.

“Para mim, a eliminatória não está fechada. Vi um Sp. Braga muito forte. Conheço bem a mentalidade dos jogadores e do clube, que quererão rectificar o resultado da primeira mão. Por isso, devemos ter uma abordagem adequada e a ambição de vencer esta partida e não apenas de geri-la”, assume Paulo Fonseca.

Numa conferência em que as questões se centraram nos jogadores disponíveis, na possível adaptação de El Shaarawy a lateral e nas decisões relativas à não inscrição de jogadores que poderiam ser úteis neste momento, Paulo Fonseca respondeu ainda à compreensível dispersão dos futebolistas antes do duelo com o AC Milan.

“Desde o início da época, todos os jogos são decisivos”, referiu Fonseca, focado na partida com o Sp. Braga. “Honestamente, não vou pensar ainda no jogo com o AC Milan. Primeiro temos que fechar esta eliminatória. Após este jogo, pensaremos no campeonato”.