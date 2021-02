Jorge Jesus: “Esta crise não tem nada a ver comigo”

Era uma conferência de imprensa para antecipar o jogo da segunda mão da eliminatória da Liga Europa com o Arsenal, mas pouco ou nada se falou do compromisso europeu. Antes, foi uma sucessão de vários monólogos em que Jorge Jesus repetiu a mesma ideia, a de não ter qualquer responsabilidade na crise de resultados dos “encarnados”, e ilibando, igualmente, jogadores, Luís Filipe Vieira e a restante estrutura do clube.

“Vou sempre assumir a minha responsabilidade, esta crise não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com os jogadores. Diziam que não corriam e não suavam, mas como é que eles podiam? Eles estavam doentes com uma doença que não conseguimos controlar. Depois do jogo do FC Porto, tivemos mais dez infectados, uma equipa técnica vários dias sem dar o treino. A mensagem não passa, nem podíamos estar juntos para falar. Neste momento os jogadores do Benfica precisam de carinho e não de dúvida, o Benfica devia estar junto”, assinalou Jesus.