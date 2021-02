Golo de Bernardo Silva facilita o caminho do City na Champions

Foi com um golo de Bernardo Silva, que recebeu uma assistência de outro português – João Cancelo, que o Manchester City abriu caminho para a vitória por 2-0 no terreno do Borussia Moenchengladbach, num dos jogos dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões realizados na noite desta quarta-feira. Na outra partida, foi preciso esperar até aos últimos cinco minutos para que, em Bérgamo, onde a Atalanta caísse aos pés do Real Madrid, apesar de ter jogado cerca de 80 minutos em inferioridade numérica.

Na Alemanha, numa partida arbitrada pelo português Artur Soares Dias, Bernardo Silva foi o homem do jogo ao marcar o primeiro golo da partida e fazer a assistência para o segundo.

Perante uma formação do Borussia que já não vencia há três jogos, o internacional português inaugurou o marcador à passagem da primeira meia-hora, colocando o Man. City na frente do marcador. João Cancelo fez um cruzamento milimétrico para o seu companheiro de selecção e o avançado dos “citizens”, de cabeça, não desperdiçou a ocasião.

O segundo golo da formação orientada por Pep Guardiola surgiu já no segundo tempo, com Bernardo Silva a assumir agora a responsabilidade de assistir um companheiro. Mais um cruzamento largo para a área do Borussia M'gladbach e Bernardo Silva serviu de cabeça o brasileiro Gabriel de Jesus, que na pequena área desviou para dentro da baliza germânica.

Uma vitória lógica, a 19.ª consecutiva do Manchester City em todas as competições, frente a uma equipa alemã que esteve sempre “por baixo” no jogo e que, apesar de jogar em sua casa, fez o primeiro remate à baliza à guarda de Ederson apenas ao minuto 69.