Carvalhal espera um Sp. Braga melhor em Roma

Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, assumiu esta quarta-feira, em conferência de imprensa de antevisão do jogo com a Roma, da segunda mão dos 16 avos-de-final da Liga Europa, estar perante uma tarefa árdua face à derrota no jogo de Braga, embora não esteja disposto a abdicar da discussão da eliminatória.

Apesar de estar em Roma, a palavra milagre não entusiasma o treinador da equipa portuguesa, que não esqueceu a arbitragem da primeira mão. “Ganhar é sempre motivador em qualquer circunstância. Sabíamos antes do primeiro jogo que esta era uma eliminatória difícil. Não estávamos era a contar com outros factores... desequilibradores. Estes são jogos que se decidem em pormenores”, recordou, referindo-se à actuação do árbitro romeno, que expulsou Ricardo Esgaio minutos depois de ter negado um penálti evidente aos bracarenses.

“Temos uma tarefa difícil em mãos: estamos a perder por 2-0, mas não vamos olhar muito para o resultado da primeira mão. Queremos discutir o jogo. Há resultados que se alteram nos últimos minutos”, lembrou, deixando claro que não baixará os braços. “Vamos discutir a eliminatória até ao último segundo”.

Carvalhal admitiu, contudo, que o Sp. Braga terá de ser melhor do que no embate anterior, frente a um adversário de grande qualidade. “Temos que fazer uma exibição melhor. É preciso garantir os equilíbrios nos momentos de transição e não nos descuidarmos um segundo que seja. E com bola temos de fazer melhor”, defendeu, voltando à arbitragem.

“Ainda hoje não percebo como não foi assinalado o penálti... descarado. Temos que ser competitivos e equilibrados para estarmos dentro da eliminatória até final. E quem sabe se a Roma não fica reduzida a dez e não é perdoado um penálti”.