Um excerto de Desculpa, novo livro de Eve Ensler, a autora de Os Monólogos da Vagina

Fartei-me de esperar. O meu pai morreu há muito, nunca me dirá as palavras. Não fará o pedido de desculpa. Esse pedido terá, portanto, de ser imaginado, pois é na nossa imaginação que pode­mos sonhar para lá das fronteiras, aprofundar a narrativa e conce­ber desfechos alternativos.

Esta carta é uma invocação, uma chamada. Tentei fazer com que o meu pai me falasse como ele faria. Não obstante ter sido eu a escrever as palavras que precisava que o meu pai me dissesse, tive de deixar espaço para que ele se exprimisse através de mim.

Há tanto acerca dele, a sua história, que nunca partilhou comigo, que me foi necessário evocar também grande parte disso.

Esta carta é a minha tentativa de dotar o meu pai com a von­tade e as palavras para atravessar a fronteira — e falar a lingua­gem — do pedido de desculpa, para que finalmente eu possa ser livre.