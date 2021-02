A voz de B.Léza a cantar vai ouvir-se pela primeira vez em disco

Gravações caseiras inéditas feitas em Cabo Verde vão ser editadas num livro-disco em Dezembro de 2021, celebrando a morna e a obra do seu mais destacado criador.

A voz do músico e compositor cabo-verdiano B.Léza (1905-1958) tem corrido mundo através das suas mornas cantadas por outros, mas não existem gravações que possam testemunhar como ele as cantava. Essa lacuna deverá ser preenchida com um livro-disco a lançar em Dezembro, pelo segundo aniversário da classificação da morna como Património Imaterial da Humanidade pela UNESCO.