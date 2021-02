Quarta, na TV: Benzinho, crianças do pós-guerra e justiça pela provedora

CINEMA

Uma Outra Educação

Nos Studios, 12h50

Jenny (Carey Mulligan) é uma aluna brilhante que ambiciona entrar para a Universidade de Oxford. Um dia, conhece David (Peter Sarsgaard), um homem mais velho, sedutor e carismático. Mas ele não é exactamente quem aparenta ser. Realizado por Lone Scherfig, o filme baseia-se num ensaio autobiográfico da jornalista inglesa Lynn Barber. Foi nomeado para três Óscares: melhor filme, argumento adaptado (Nick Hornby) e actriz principal (Mulligan).

Argo

AXN, 15h

Irão, 4 de Novembro de 1979. Militares iranianos invadem a Embaixada dos EUA em Teerão e 52 pessoas são feitas reféns. Seis conseguem escapar e esconder-se em casa do embaixador canadiano. Tony Mendez, um especialista da CIA, desenvolve um plano surpreendente para os salvar: entrar no Irão como uma equipa de filmagens e retirar os diplomatas sãos e salvos. Com argumento de Chris Terrio e realização de Ben Affleck, Argo baseia-se em factos verídicos, revelados num artigo publicado pelo jornalista Joshuah Bearman na revista Wire. Ganhou três Óscares: melhor filme, argumento adaptado e montagem.

Um Homem no Limite

AXN Movies, 20h28

Condenado por um crime que não cometeu, Nick Cassidy (Sam Worthington) dá um passo drástico para provar a sua inocência: abeira-se de um parapeito de um hotel luxuoso de Nova Iorque e ameaça suicidar-se. Junta-se uma multidão inquieta. Uma negociadora experiente (Elizabeth Banks) é chamada a tentar demovê-lo. Mas aquilo que parece ser uma manobra de desespero rapidamente revela ser um plano complexo e calculado ao pormenor para esclarecer muito mais do que um simples caso de corrupção. Asger Leth realiza este thriller, segundo um argumento de Pablo F. Fenjves.

Benzinho

TVCine Edition, 22h

Uma premiada comédia dramática familiar, com assinatura do brasileiro Gustavo Pizzi. Quando um dos quatro filhos de Irene é convidado para jogar andebol profissional na Alemanha, ela desmorona. A perspectiva da sua ausência desencadeia uma espiral de sentimentos que vai afectar o equilíbrio de toda a família.

Sherlock Holmes

Fox, 23h58

O mais brilhante detective de todos os tempos ressurge com a agilidade do raciocínio aliada às artes marciais e ao humor, segundo a visão de Guy Richie. Robert Downey Jr. e Jude Law fazem dupla enquanto Holmes e Dr. Watson, respectivamente, aqui chamados a desmontar uma conspiração para destruir o país.

DOCUMENTÁRIO

As Guerras Nunca Acabam

RTP2, 00h02

Realizado por Dheeraj Akolkar (Liv & Ingmar) e narrado pela actriz Liv Ullmann, o documentário centra-se em vítimas esquecidas da guerra, para quem a chegada da paz significou o início de uma outra batalha, constante e marcante para a vida, contra a discriminação e a rejeição. São crianças nascidas da II Guerra Mundial que, passados mais de 70 anos do fim do conflito, quebram o silêncio para relatar como foi crescer com o estigma de terem “genes nazis”.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP3, 23h

“Sempre fomos um país de boas leis e péssimos executores – e continuamos a ser”. As palavras são de Maria Lúcia Amaral, a provedora de Justiça, que esta noite responde às perguntas do jornalista Vítor Gonçalves. Em causa estão questões como o enquadramento jurídico das restrições dos direitos e das liberdades durante a pandemia, a revisão à lei eleitoral autárquica que introduziu novas restrições às candidaturas de cidadãos independentes ou os direitos dos imigrantes detidos nos centros de instalação temporária geridos pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Repete às 2h, na RTP1.

INFANTIL

Snow: Os Domínios do Espelho (V. Port.)

TVCine Emotion, 12h30

O rei baniu todas as criaturas com poderes para o fundo dos domínios do espelho. Mas Kiara vai desafiar essas as ordens, para libertar os familiares e amigos que para lá foram enviados. Realizado por Robert Lence e Aleksey Tsitsilin, este é o quarto filme da saga de animação russa iniciada em 2012 com Snow: Uma Viagem Heróica e inspirada num conto de Hans Christian Andersen.