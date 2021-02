Marido e mulher (que nunca o foram; e contudo)

“Por trás de um grande homem está sempre uma grande mulher” — são lugares-comuns como estes, mesmo que com maior ou menor base de verdade, que levam os observadores a tentar encaixar vidas em ideias feitas. E nem nós escapamos, claro, a essa tentação de facilitar: vide a tendência, que já tem décadas, de identificar cineastas com as suas musas — Jean-Luc Godard e Anna Karina, Federico Fellini e Giulietta Masina, Josef von Sternberg e Marlene Dietrich, Christian Petzold e Nina Hoss, e por aí fora… Woody Allen não escapou à tentação; primeiro com Diane Keaton, e depois com Mia Farrow.