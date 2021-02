O mundo é uma casa de bonecas

Emma não é apenas mais uma adaptação de Jane Austen — a fotógrafa Autumn de Wilde consegue refrescar a comédia de época com um formalismo teatral e colorido bem ajudado por um impecável elenco de jovens actores.

A primeira coisa que nos vem à cabeça ao observar o modo como Emma Woodhouse orienta todos os romances de Highbury é um palco: a sociedade britânica do início do século XIX como teatro social onde toda a gente tem um papel a representar e a jovem casamenteira é a encenadora que decide o elenco e as marcações.