Pedro viveu 22 anos como um vegetal. Agora Portugal foi condenado no Tribunal dos Direitos Humanos

O caso de Pedro Vilela, o menino que nasceu num hospital em Braga com sequelas que o mantiveram numa vida vegetativa durante 22 anos, até morrer, teve esta terça-feira aquele que deverá ser o seu derradeiro desfecho na justiça. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos condenou Portugal por questões relacionadas com a morosidade do processo judicial, mas a sentença, que estabelece uma indemnização para os pais da ordem dos 16.500 euros, não parece permitir aos pais reabrir o caso nos tribunais portugueses.