José e Alcina não pensaram duas vezes. Doentes em hemodiálise completaram vacinação contra a covid-19

“Dona Alcina, já sabe o que a espera: uma picada. Têm referido que esta segunda dose dá mais efeitos do que a primeira. Pode dar febre, dores de corpo e de cabeça. Os efeitos surgem mais ou menos 24 horas depois da toma. Alguma coisa pode sempre ligar para cá”, diz Anabela Reis, enfermeira chefe da clínica de hemodiálise Diaverum no Estoril. São as mesmas indicações que minutos antes deu a José Salvado e que iria repetir aos outros doentes que na última quinta-feira, dia em que o PÚBLICO esteve naquela clínica, completaram a imunização contra a covid-19. E não foram os únicos.