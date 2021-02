João Loureiro intermediou lugares em voo privado que seriam pagos

O ex-presidente do Boavista, João Loureiro, foi quem intermediou junto de quatro profissionais ligados ao futebol os lugares no avião privado, onde foram apreendidos mais de 500 quilos de cocaína. E o que ficou acordado nas conversas, que ocorreram numa altura em que Portugal já interditara os voos do Brasil devido à pandemia de covid-19, era que haveria uma comparticipação, num valor que não chegou a ser discutido, já que todos acabariam por desistir do voo, que tinha como destino o aeródromo de Tires, em Cascais.