Covid-19: Portugal vacinou mais de 96 mil pessoas em sete dias. Quase 250 mil já receberam as duas doses

Na faixa etária mais avançada, correspondente às pessoas com 80 ou mais anos, 8% do total já recebeu as duas doses da vacina.

A Direcção-Geral da Saúde (DGS) publicou, esta terça-feira, o relatório semanal de vacinação para a covid-19. De acordo com os mais recentes dados, já receberam as duas doses da vacina 248.708, mais 46.565 do que na semana anterior.

Nos últimos sete dias foram vacinadas 96.701 pessoas.

Desde o primeiro dia do plano de vacinação contra o SARS-CoV-2, iniciado no dia 27 de Dezembro de 2020, já receberam pelo menos uma dose da vacina 433.475 pessoas.

Contas feitas, já recebeu a vacinação inicial cerca de 4% da população, com 3% a ter já recebido as duas doses das vacinas, correspondentes à imunização completa.

Lisboa e Vale do Tejo foi a região que vacinou mais pessoas na última semana, com 49.844 doses administradas, seguindo-se a região Norte com 47 mil vacinações. O Centro (34.271 doses), o Alentejo (6683) e o Algarve (5236) fecham a contabilização em Portugal Continental.

Das doses recebidas (830.730), as autoridades de saúde já distribuíram mais de 86% (718.143).

Como seria de esperar, a faixa etária mais avançada – pessoas com 80 ou mais anos – é que a está mais adiantada no processo de vacinação. Neste grupo prioritário já receberam a primeira dose 126.259 pessoas (19% do total). A segunda dose foi administrada a 52.470, equivalente a 8% do total.