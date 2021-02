Portugal tornou-se um país viciado em fundos europeus

E se a vitamina for uma droga? E se a bazuca for um tiro no pé? E se os milhares de milhões de euros que vão voltar a cair sobre o país apenas servirem para perpetuar um modelo de desenvolvimento inviável, eternamente centralizado no Terreiro do Paço, perpetuamente dirigido pelo governo de plantão? E se o único plano estratégico para Portugal for semelhante ao de um toxicodependente – garantir a próxima dose, ano após ano, quadro plurianual após quadro plurianual?