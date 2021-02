Novo confinamento, novo passeio: cabras voltam a invadir ruas do País de Gales

Elas voltaram a fazê-lo. Depois de, em Abril de 2020, as cabras terem aproveitado o confinamento dos humanos no País de Gales para fazerem turismo, voltaram agora, em novo confinamento, a sair à rua para passear. Percorreram as ruas de Llandudno, uma cidade próxima do Mar da Irlanda, alimentaram-se de relva, sebes e flores, e até descansaram em jardins "reservados". Os fotógrafos da Reuters captaram o momento em que a cidade foi tomada pelos animais.