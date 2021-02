Príncipe Filipe está “muito melhor” mas continua hospitalizado

A rainha, que continua a viver no Castelo de Windsor, e o marido já receberam a primeira dose da vacina contra o coronavírus e a doença do duque não está relacionada a covid-19.

Filipe está “muito melhor”, revela o filho Eduardo, nesta terça-feira depois de o Palácio de Buckingham ter informado que o marido de 99 anos da rainha Isabel II, 94 anos, permanecerá no hospital por mais uns dias para ser tratado a uma infecção. O duque de Edimburgo entrou no Hospital King Edward VII, em Londres, há uma semana, depois de se ter sentido mal.

“Ele está confortável e a responder ao tratamento, mas não deve deixar o hospital nos próximos dias”, avança o Palácio de Buckingham em comunicado, acrescentando que Filipe está a ter acompanhamento médico por causa de uma infecção não especificada.

A rainha, que continua a viver no Castelo de Windsor, e o marido já receberam a primeira dose da vacina contra o coronavírus e a doença do duque não está relacionada a covid-19. “Pelo que sei, o duque está muito melhor e está ansioso para sair, o que é uma coisa muito positiva”, declara Eduardo, o mais novo dos quatro filhos, à Sky News.

Foi com uma risada que Eduardo acrescentou que o pai estava “um pouco” frustrado por permanecer no hospital. “Recebemos mensagens adoráveis ​​de todos os tipos de pessoas e realmente apreciamos muito e ele também. Eu tenho-as transmitido.” Também William, o segundo na linha de sucessão ao trono, filho do príncipe Charles, disse na segunda-feira que o seu avô estava “OK”. E acrescentou que o pessoal médico está “de olho nele”.

Na última década, Filipe tem precisado várias vezes de tratamento hospitalar, que para uma infecção na bexiga recorrente, quer para fazer uma cirurgia a uma artéria bloqueada no coração depois de ter sentido dores no peito. Esta sua doença, na última semana, chega num momento complicado para a rainha e para a monarquia, depois de que foi anunciado, na semana passad,a que o irmão mais novo de William, o príncipe Harry, e a mulher Meghan decidiram acabar com todos os laços reais que ainda tinham.

Harry, 36, e Meghan, 39, deixaram as funções em Março do ano passado, e a separação foi formalizada na última sexta-feira, com o casal a deixar para trás os patrocínios reais. No próximo dia 7 de Março, o neto da rainha e a mulher vão dar uma entrevista à apresentadora mais popular nos EUA, Oprah Winfrey. A hospitalização de Filipe, que tem sido confidente da rainha durante todo o seu reinado de 69 anos e patriarca da família, priva assim a monarca do seu conselho numa altura em que, precisamente no mesmo dia se celebra a Commonealth e a rainha, assim como outros membros sérios da realeza se confrontam em televisão com o neto.