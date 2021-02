Designers portugueses apresentam colecções em Milão e Paris

Três designers portugueses da ModaLisboa vão apresentar as suas colecções nas semanas da moda internacionais. Gonçalo Peixoto integrará o calendário da Semana de Moda de Milão, e Constança Entrudo e Ricardo Andrez marcarão presença na Semana de Moda de Paris. A participação é fruto da parceria entre a Associação ModaLisboa e o Portugal Fashion.

É já esta terça-feira, 23 de Fevereiro, que Gonçalo Peixoto levará — virtualmente, claro está — a sua colecção à Semana de Moda de Milão. A colecção do jovem designer será “uma viagem nostálgica pelas pistas de dança e pelo desejo de liberdade”, avança a ModaLisboa, em comunicado. O desfile será transmitido na plataforma oficial do evento digital e tem lugar às 9h.

Já a passerelle virtual da Semana de Moda de Paris recebe as colecções de Outono/Inverno 2021/2022 de Constança Entrudo e Ricardo Andrez. O desfile de Constança Entrudo apresentará uma colecção numa introspecção — como já vem sendo hábito da designer — que “transborda na materialidade das paisagens”. Já Andrez traz “uma simbiose entre a poesia e o caos do mundo em que vivemos”. As apresentações, que ainda não têm data definida, serão transmitidas na plataforma virtual da Semana da Moda parisiense — a acontecer entre os dias 1 e 9 de Março.

A presença de designers da ModaLisboa nos calendários de moda internacionais é fruto do acordo de cooperação assinado entre a associação e o Portugal Fashion, em 2018. “Comunicar, divulgar e impulsionar o talento de moda nacional nos roteiros internacionais” é exactamente o principal objectivo do acordo, explicam. Ou seja, a ideia nunca foi fundir os dois eventos, ModaLisboa e Portugal Fashion (que acontecem em semanas consecutivas), mas sim mostrar uma moda portuguesa unida além-fronteiras.

As colecções de Gonçalo Peixoto, Constança Entrudo e Ricardo Andrez serão também apresentadas na 56.ª edição da ModaLisboa — exclusivamente digital. De 10 a 14 de Março, sob o tema Comunidade, a passerelle será transmitida em multiformato, através da página oficial, de uma app mobile e, também, na televisão para clientes MEO. À semelhança da última edição, em Outubro de 2020, não há imposição de estação para as colecções dos 25 designers.