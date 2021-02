Crossfit, dança e pilates online? Todos têm “um ginásio em casa sem saber”

Nenhum serviço requer mais do que metro e meio de chão e o peso do corpo para ser possível. Muitas aulas podem ser feitas em família.

Nos últimos meses tem-se falado muito sobre a importância do exercício em confinamento. Só que nem sempre é fácil, com pouco tempo, pouco espaço e a família toda em casa. Como é que se começa? É preciso pagar para ter aulas online? E material? O que fazer quando os miúdos estão em casa?

Neste episódio, tentamos simplificar a tarefa com a ajuda de três instrutores de aulas de grupo que estão a trabalhar online. Pedro Pereira fala-nos da OffLimits, uma box de crossfit que oferece aulas online para adultos e crianças através do Zoom. Luciana Silva apresenta o Lucy@Home, um projecto que inclui aulas focadas nas pessoas mais velhas e na dança, treino em suspensão e exercícios de relaxamento. E há uma aula gratuita ao fim-de-semana! Por fim, Maria José Magalhães fala-nos do mundo do pilates por onde conduz os alunos do Pilates Online Studio.

Para participar, é preciso pouco mais do que um metro quadrado e o peso do corpo. Muitas aulas podem ser feitas em família. “Não se assustem que nós temos um ginásio em casa sem sabermos”, diz Luciana Silva do Lucy@Home.

“As grandes vantagens de qualquer aula online é pôr as pessoas a moverem-se”, realça por sua vez Maria José Magalhães. “Em inglês é muito fácil ter a noção com [a palavra] emotion. A emoção, emotion, vem de moção. Movimento. O movimento cria a emoção.”

A fechar este episódio, falamos sobre estudos que mostram uma correlação entre bem-estar, bom humor e exercício.

Subscreva o Vitamina P na Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud ou outras aplicações para podcasts.

Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts.