Presidente da TAP classifica de “positivo” processo de adesão às medidas voluntárias

O presidente-executivo (CEO) da TAP, Ramiro Sequeira, está a ser ouvido pelos deputados no Parlamento, após requerimento da Iniciativa Liberal e do PSD.

O presidente executivo da TAP, Ramiro Sequeira, afirmou esta terça-feira de manhã no Parlamento que o processo de medidas voluntárias apresentado pela empresa tem sido “positivo”, mas sem adiantar números. Esta é uma das estratégias da TAP para diminuir os custos com pessoal, e incluir rescisões por mútuo acordo, pré-reformas, reformas antecipadas, trabalho a tempo parcial e licenças sem vencimento, que ajudarão a determinar, juntamente com os acordos negociados com os sindicatos, a dimensão de um eventual despedimento colectivo.

Conforme afirmou o gestor, que assumiu o cargo de forma interina, os acordos feitos com os sindicatos permitiram proteger 1200 postos de trabalho, podendo ser poupados ainda mais empregos com as medidas voluntárias.

Aqui, Ramiro Sequeira sublinhou que foram encontradas medidas menos nocivas para os trabalhadores e que, negociando “sempre de boa-fé”, chegou-se a acordo com todas as forças sindicais. Estas referências, feitas perante a Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, na sequência de requerimentos da Iniciativa Liberal e do PSD, surgem numa altura em que faltam ainda ser votados pelos respectivos associados os acordos assinados com os tripulantes de cabine na TAP, reunidos no SNPVAC, e os pilotos desta companhia, reunidos no SPAC.

As duas votações já deviam ter ocorrido mas foram adiadas, o que levou o Governo a emitir um comunicado onde afirmou aos sindicatos que “o tempo está a esgotar-se”. Antes do gestor - que será seguido esta tarde pelo presidente do conselho de administração, Miguel Frasquilho -, os sindicatos já foram recebidos pelo Parlamento no dia 27 de Janeiro.

As perspectivas, afirmou o gestor, não são positivas, com a aviação a atravessar “a maior crise da sua história”, tendo o ano de 2021 começado de forma negativa, com mais restrições às viagens e suspensão de voos para importantes mercados como Brasil, Angola e Reino Unido, além dos EUA. Este mês, 93% da operação está suspensa, recordou.

Os acordos de emergência agora estabelecidos com os sindicatos duram no máximo até ao final de 2024 e, numa resposta a questão do deputado do PSD, Carlos Silva, o gestor recordou que está previsto que comecem já em Março negociações para rever os acordos de empresa que estavam em vigor até aqui. A ideia, disse, é tentar fazer uma reestruturação da empresa mais a longo prazo, e estrutural, para “garantir a sustentabilidade da TAP”. “É algo que tem de ir além de 2025”, defendeu, porque se assim não for, nesse ano “estamos com o mesmo problema”.

O gestor vincou que a ideia não é ter uma TAP pequena, e que, no âmbito do plano de reestruturação que está a ser discutido em Bruxelas, se está a lutar para manter o hub de Lisboa, com os seus horários e rotas para os principais mercados, como o Brasil, os EUA, e vários destinos africanos.

Assim, recordou, a ideia é manter 88 aviões (contra os cerca de 100 que detinha), a que se somam três aeronaves de passageiros que foram convertidas em aviões de carga, prontos para a retoma. Sobre o segmento de carga, este tem tido uma melhor performance do que o de passageiros, e os aviões reconvertidos permitiram um encaixe de 11 milhões de receitas adicionais em 2020 - destacando voos semanais de material para a distribuição de vacinas para Brasil .