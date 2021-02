Cartaxo admite rever taxa do gás que custa 800 euros por ano

A taxa municipal cobrada aos consumidores de gás natural pela passagem das redes de distribuição de gás no subsolo pode aproximar-se dos 70 euros por mês no Cartaxo. Autarquia e distribuidora da Galp tentam acordo para diminuir impacto nas facturas.

Alguns habitantes do Cartaxo ficaram perplexos quando viram chegar-lhes às mãos, no início deste ano, facturas exorbitantes de gás natural, inflacionadas pelas taxas e impostos e, em particular, pela taxa de ocupação do subsolo (TOS).