Vinte anos depois, Pau Gasol regressa ao Barcelona

Enquanto o Barcelona lida com a possível saída do símbolo máximo da sua equipa de futebol (Leo Messi), o basquetebol do gigante catalão recebe de braços abertos uma das suas maiores figuras. Vinte anos depois de ter saído para a Liga Norte-Americana de Basquetebol, Pau Gasol está de regresso aos “blaugrana”, o clube da sua cidade e onde começou a jogar com apenas 16 anos.

A contratação já era esperada e foi anunciada em cima do limite para a inscrição de jogadores na Euroliga, mas chegou a estar envolta em alguma incerteza, depois de alguém no Barcelona ter divulgado o acordo antes de estar concretizado - segundo a imprensa espanhola, isto não foi do agrado do próprio jogador.

Aos 40 anos, e muitas lesões depois, Gasol já não é o jogador que era e, por isso, vai jogar quase de borla no Barcelona durante os próximos quatro meses - vai receber 68 mil euros durante este período. Mas o dinheiro não é a principal motivação para o regresso de Gasol, que terá ganho o suficiente nas quase duas décadas que passou na NBA.

Sem espaço no basquetebol norte-americano, e sem jogar desde 2019, o gigante espanhol precisava de uma equipa para ganhar ritmo competitivo com o objectivo final de estar com a selecção espanhola ao lado do irmão mais novo Marc nos Jogos Olímpicos de Tóquio no próximo Verão - e tentar, quem sabe, uma medalha de ouro naquela que seria a sua quarta participação olímpica, depois de duas pratas (2008 e 2012) e um bronze (2016).

“Estou muito contente por anunciar que volto a casa. Quero colocar as minhas capacidades e experiência ao serviço do clube num momento-chave da temporada ao mesmo tempo que vou melhorando em termos físicos e ganhando ritmo competitivo. Estou feliz por voltar ao clube onde comecei e encaro esta oportunidade com muita expectativa”, disse o veterano basquetebolista numa mensagem divulgada na rede social Twitter.

Gasol saiu do Barcelona em 2001 como um promissor basquetebolista, mas regressa como uma lenda, provavelmente como o melhor jogador espanhol de todos os tempos. Filho de pais basquetebolistas, Gasol começou a jogar na formação do Barça aos 16 anos, chegou à primeira equipa aos 18, conquistando diversos títulos com a selecção espanhola nos escalões de formação, incluindo um título mundial de juniores em 1999, um torneio realizado em Portugal.

Chegou à NBA em 2001 pela porta dos Memphis Grizzlies, sendo considerado nesse ano o melhor “rookie”. Ficou em Memphis até 2008, mudando-se depois para os Los Angeles Lakers, num negócio que envolveu, entre outros jogadores. os direitos do seu irmão Marc que iria entrar na NBA esse ano - tal como Pau, Marc Gasol também se tornaria numa lenda dos Grizzlies e também acabaria por jogar nos Lakers.

Em Los Angeles, ao lado de Kobe Bryant, Gasol conquistou dois títulos de campeão da NBA (2009 e 2010) em seis temporadas em meia, mudando-se depois para os Chicago Bulls como “free agent”, com mais duas épocas produtivas. Depois, os seus números começaram a descer drasticamente nas três épocas seguintes nos San Antonio Spurs e nos Milwaukee Bucks, onde praticamente não jogou.

Ao longo de 18 temporadas na NBA, Gasol conquistou múltiplos títulos e distinções individuais. Para além dos dois títulos de campeão com os Lakers, foi duas vezes eleito para o segundo melhor “cinco” da NBA, seis nomeações para o All-Star Game. E na selecção espanhola, a lista ainda é maior. Para além dos títulos nos escalões jovens e das medalhas olímpicas, Gasol esteve numa grande selecção espanhola que foi campeã mundial em 2006, ao lado do irmão Marc, de Juan Carlos Navarro, de Garbajosa e de Calderón - uma geração que dominou o basquetebol europeu durante uma década, com três títulos continentais em 2009, 2011 e 2015.