Sporting mais perto dos “oitavos” na Liga Europeia de andebol

“Leões” venceram o Kristianstad e cimentaram a quarta posição no grupo. Manifestação de apoio a Quintana por parte dos “verde e brancos” e do Benfica.

O Sporting venceu nesta terça-feira os suecos do Kristianstad por 27-26, em jogo da nona jornada da Liga Europeia de andebol, disputado em Lisboa, e mantém o quarto lugar no grupo B da competição.

No pavilhão João Rocha, os “leões” já venciam a equipa sueca por 16-12 ao intervalo, mas o adversário reagiu na segunda parte e chegou a assustar os portugueses, que conseguiram aguentar e acabaram por vencer.

Com este resultado, o Sporting continua em quarto lugar no seu grupo, com oito pontos em sete jogos, enquanto o Kristianstad está em terceiro, com 10 pontos em oito jogos, sendo apurados os quatro primeiros para os oitavos-de-final.

O grupo é liderado pelo Nimes, com 11 pontos (oito jogos), seguido pelo Fuchse Berlim com 10 (seis jogos), enquanto o Dínamo Bucareste está em quinto, com cinco pontos (oito jogos), e o Presov é sexto e último com dois (oito jogos).

Nesta partida, os jogadores do Sporting entraram com camisolas de apoio a Alfredo Quintana, guarda-redes do FC Porto e da selecção nacional, que sofreu uma paragem cardiorrespiratória na segunda-feira.

Num jogo antecipado da 22.ª jornada da Liga portuguesa, disputado também nesta terça-feira, o Benfica prestou também homenagem a Quintana, com todo o plantel a apresentar o nome do guarda-redes nas costas das camisolas de jogo. Os “encarnados” superiorizaram-se ao Póvoa Andebol por 17-27.