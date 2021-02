João Sousa perde na primeira ronda do ATP de Córdoba

O tenista português João Sousa foi eliminado esta terça-feira pelo espanhol Roberto Carballes Baena, em dois sets, na primeira ronda do ATP 250 de Córdoba, que decorre na Argentina.

Depois de ter falhado a participação no Open da Austrália, na sequência de um teste positivo ao novo coronavírus na véspera de viajar para Melbourne, o vimaranense, 98.º do ranking ATP, regressou à competição com uma derrota diante Carballes Baena, número 96 da hierarquia mundial, pelos parciais de 6-3 e 6-1, em uma hora e 21 minutos.

Num court pesado, devido à chuva que se fez sentir em Córdoba e atrasou o início da jornada, o jogador português, de 31 anos, entrou mal no encontro e bastou um break, logo de entrada, no segundo jogo, para ficar em desvantagem (0-2) e ceder o primeiro set, ao cabo de 49 minutos.

Apesar das dificuldades para colocar em prática o seu ténis, o vimaranense até cumpriu o seu primeiro jogo de serviço na segunda partida, mas não foi capaz de evitar depois três breaks, acabando por ver Carballes Baena fechar o marcador, por 6-1.

Consumado o desaire, o segundo esta temporada, depois do challenger de Antalya, João Sousa, que não vence qualquer encontro de singulares desde Outubro de 2020, em Antuérpia, volta ao court para disputar os quartos-de-final da competição de pares, ao lado do alemão Dominik Koepfer.