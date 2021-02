Numa jornada com tantos casos de jogo, o difícil é fazer uma selecção. A razão é muito simples: para isto estar a acontecer, são muitas as faltas que os árbitros assinalam, são muitos os cartões mostrados, é muito escassa e pouco assertiva a intervenção do videoárbitro (VAR), sobretudo ao nível das áreas, e são cada vez mais as contestações por parte dos intervenientes.