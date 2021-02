Terça, na TV: O Mordomo, Disponível para Amar, Ferrante, Pelé e alienígenas

CINEMA

O Estagiário

AXN Movies, 17h37

Nancy Meyers escreve e realiza esta comédia sobre segundas oportunidades. Jules Ostin (Anne Hathaway), fundadora e directora de um bem-sucedido site de moda, decide implementar um programa de sensibilização para o bem-estar na terceira idade. Assim conhece Ben Whittaker (Robert De Niro), um homem de 70 anos que encontra no estágio sénior uma forma de continuar activo – e que vai mudar a vida dela.

O Mordomo

AMC, 18h30

Dirigido por Lee Daniels, o filme inspira-se na vida real de um homem que nasceu numa plantação de algodão, nos anos 1920, e acabou a trabalhar na Casa Branca, onde, como mordomo, serviu oito Presidentes e acompanhou os momentos mais marcantes e decisivos da história dos EUA. Forest Whitaker, Oprah Winfrey (nomeada para o BAFTA de melhor actriz secundária), John Cusack, Melissa Leo, David Oyelowo, Yaya Alafia, Mariah Carey, Jane Fonda, Cuba Gooding, Jr., Terrence Howard, Elijah Kelley, Minka Kelly, Lenny Kravitz, James Marsden, Alex Pettyfer, Vanessa Redgrave, Alan Rickman, Liev Schreiber e Robin Williams integram o elenco. A banda sonora é de Rodrigo Leão.

Disponível para Amar

RTP1, 1h

Em 2000, após três anos de ausência do grande ecrã, Wong Kar-wai regressou com este melodrama romântico passado em Hong Kong na década de 1960. Em tom nostálgico e com uma forte componente fatalista, faz um retrato da sociedade dessa época, recriando de forma fidedigna a sua atmosfera musical. Entre outros galardões, ganhou o César de melhor filme estrangeiro, trouxe de Cannes o de melhor actor para Tony Leung Chiu Wai e o grande prémio técnico, e foi o grande vencedor do Festival de Cinema de Hong Kong.

O Hospício

TVCine Top, 1h

Thriller psicológico realizado pelo mestre do terror John Carpenter. Kristen (Amber Heard) é encontrada ao pé de uma casa em chamas. Amnésica, ferida e aparentemente louca, é levada para um hospital psiquiátrico. Certa noite, vê o fantasma de uma mulher. Enclausurada e sem ninguém em quem confiar, só vê uma alternativa: fugir daquele lugar maldito antes que seja tarde.

DOCUMENTÁRIOS

Maravilhas da UNESCO

RTP2, 20h37

Estreia de uma viagem, em seis episódios, por sítios classificados como Património Mundial pela UNESCO. Realizada por Luca Bergamaschi, a série desloca-se a países como Itália, Grécia, França ou Espanha.

A Febre Ferrante

RTP2, 23h27

É um dos maiores fenómenos da literatura do século XXI. E um dos seus maiores mistérios também. Quem se esconde por detrás do pseudónimo Elena Ferrante? Especula-se que seja mulher e que viva em Nápoles, mas há décadas que os seus editores originais se esforçam por manter secreta a sua identidade. Este documentário de Giacomo Durzi (realizador de S.B.: Io lo conoscevo bene, sobre Silvio Berlusconi) revela a complexidade do seu universo literário, ao mesmo tempo que recolhe testemunhos de críticos, editores, livreiros e autores como Roberto Saviano, Elisabeth Strout, Francesca Marciano ou Jonathan Franzen.

Pelé

Netflix, streaming

Estreia. Imagens de arquivo, entrevistas exclusivas a vultos como Zagallo ou Gilberto Gil e muitos golos. Esta é a história do brasileiro Pelé, um dos maiores futebolistas de sempre. Foca-se em 12 anos particularmente significativos para a sua carreira, entre 1958 e 1970, período em que ganhou três campeonatos do mundo – uma façanha nunca igualada. Dirigido por Ben Nicholas e David Tryhorn, o documentário tem produção executiva de Kevin Macdonald, realizador oscarizado por Um Dia em Setembro.

SÉRIE

Solar Opposites

Star (Disney+), streaming

Estreia. Korvo, Terry, Yumyulack e Jesse são uma família de extraterrestres vinda do planeta Shlorp. Despenharam-se na Terra e vivem refugiados no coração dos EUA. Estão apresentados os protagonistas desta sitcom de animação criada por Justin Roiland e Mike McMahan. O primeiro, que é co-autor de Rick and Morty, dá voz ao alienígena Korvo, que odeia o planeta onde veio cair (opinião que está longe de ser unânime no clã). A série chega a Portugal no dia em que arranca o Star, serviço da Disney+ destinado a um público mais adulto.