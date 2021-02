Com o Star, a Disney+ é ainda mais para graúdos

A nova secção do serviço de streaming traz mais de 40 séries e 250 filmes, novos e antigos.

O Star é a nova adição à Disney+ que, além de fazer subir os preços em dois euros, trará novos conteúdos novos e antigos para graúdos ao serviço de streaming. Está disponível desde esta terça-feira, e vem com mais de 40 séries e mais de 250 filmes, todos do vasto catálogo de que a Disney é dona, com chancelas como a Fox, a Buena Vista, a ABC, a Touchstone Pictures ou o serviço de streaming Hulu, que só está disponível nos Estados Unidos, entre outras. Os utilizadores poderão escolher ter acesso a esta nova área, e limitar o acesso dos perfis associados a cada conta, para manter o controlo parental.