NASA divulga vídeo do Perseverance a pousar em Marte

Um microfone no robô também nos deu a primeira gravação áudio com sons de Marte.

Saber que um robô conseguiu pousar em Marte já é entusiasmante. Mas ter um vídeo que mostre esse feito ainda melhora tudo. Esta segunda-feira, a NASA divulgou um vídeo que mostra os últimos minutos da fase de entrada, descida e pouso (EDL, na sigla em inglês) do robô Perseverance em Marte na última quinta-feira. Um microfone no veículo também nos deu a primeira gravação áudio de sons de Marte, de acordo com a agência espacial norte-americana.

Desde o momento de abertura do pára-quedas, o sistema de câmaras cobre todo o processo de descida do robô até à cratera Jezero, onde terá existido um lago e um delta. O vídeo com câmaras de alta definição começa quando o Perseverance estava a 11 quilómetros da superfície marciana e pode ver-se a abertura do pára-quedas. Termina quando o robô toca na cratera.

Um microfone anexado ao robô não conseguiu recolher dados durante a sua descida, mas o dispositivo conseguiu sobreviver e captou sondas da cratera Jezero no último sábado. Nas gravações disponibilizadas pela NASA consegue-se ouvir a brisa marciana durante alguns segundos e os sons mecânicos do robô na superfície.

“Para todos aqueles que se questionam como é aterrar em Marte – ou porque é tão difícil – ou como seria fantástico fazer isso, não precisam de procurar mais”, afirmou em comunicado Steve Jurczyk, director interino da NASA. “O Perseverance ainda agora começou [a sua missão] e já nos proporcionou algumas das melhores imagens na história da exploração espacial. Este robô reforça o nível notável de engenharia e precisão que é preciso para construir e levar um veículo para o planeta vermelho.”

O objectivo principal da missão do Perseverance em Marte é a astrobiologia, mais propriamente a procura de antigos sinais de vida microbiana. Este robô também caracterizará a geologia e o clima passado do planeta, bem como testará tecnologia para futuras explorações humanas no planeta. Espera-se que esta também seja a primeira missão a recolher e armazenar rochas e regolito (poeira e fragmentos de rocha) marcianas, de acordo com a NASA. Seguir-se-ão missões da NASA (em cooperação com a Agência Espacial Europeia) para se enviarem sondas a Marte para recolher as amostras e trazê-las para a Terra para uma análise mais aprofundada. A missão Perseverance faz parte da abordagem da NASA “Da Lua para Marte”, que inclui as missões Artemis à Lua que ajudarão a preparar a exploração humana do planeta vermelho.