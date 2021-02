Região norte tem índice semelhante a Outubro. Lisboa e Vale do Tejo regista mortalidade acima da média nacional

Durante a reunião sobre a situação epidemiológica da covid-19 em Portugal desta segunda-feira, que junta políticos e especialistas na sede do Infarmed, em Lisboa, o especialista André Peralta Santos, da Direcção-Geral da Saúde (DGS), analisou os indicadores da covid-19 das duas maiores regiões do país, começando pela região norte: “Grande parte da região norte já tem uma incidência inferior a 240 casos por cem mil habitantes [o nível mais baixo].”

“Em termos de internamentos, há também uma consolidação desta tendência e já com valores aproximados aos de meados do mês de Novembro — em unidades de cuidados intensivos isso ainda não se verifica. Em relação à mortalidade, é também inferior à nacional”, avançou o especialista da DGS.

Já Lisboa e Vale do Tejo, que teve uma evolução em Janeiro mais expressiva, atingindo incidências altas, está agora com cerca de 480 casos por cem mil habitantes. “Há ainda algumas zonas de Setúbal e da região de Lisboa com incidências entre 480 e 960 casos por cada cem mil habitantes. Em termos de hospitalizações, há também uma descida, ainda que não tão expressiva naquilo que é o número de internados em cuidados intensivos. Em termos de mortalidade, está também superior ao nacional, como seria de esperar e fruto da maior intensidade da epidemia. [Esta região] tem ainda valores bastante altos de mortalidade por milhão de habitantes”, avançou Peralta Santos.

Apresentando os dados relativos à incidência da covid-19 a 14 dias por cada cem mil habitantes, Peralta Santos começou por mostrar o gráfico correspondente à última reunião, altura em que Portugal já estava “numa fase de descida, mas ainda com uma incidência muito alta”. “Houve uma consolidação dessa tendência e uma descida muito significativa e expressiva da incidência do número de novos casos. Estamos, ao dia 20, com uma incidência de 322 casos por cem mil habitantes”, disse.

André Peralta Santos avançou ainda que se mantém a tendência de descida da incidência da doença em todos os grupos etários. “O grupo com mais de 80 anos é neste momento o que tem uma maior incidência, apesar de tudo muito mais reduzida e com níveis de incidência ao nível do que tínhamos em Novembro, o que é de assinalar como positivo”, indicou o especialista da DGS.