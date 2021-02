Covid-19: taxa de positividade baixa devido ao confinamento. Nova norma da DGS poderá impulsionar ainda mais a descida

A taxa de positividade da covid-19 em Portugal tem vindo a diminuir nos últimos dias, mantendo-se actualmente em cerca de 6,5% — um valor que está em linha com as recomendações internacionais. Não obstante, o número de testes de diagnóstico à covid-19 realizados em Portugal também diminuiu durante o mês de Fevereiro, o que está relacionado com o confinamento e a redução dos contactos sociais.