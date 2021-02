Covid-19: Portugal tem o índice de contágio mais baixo da Europa

André Peralta Santos, da Direcção-Geral da Saúde (DGS), avançou na tarde desta segunda-feira que a incidência de novos contágios teve uma “consolidação de tendência” com uma “descida muito significativa”. Incidência está a descer em todas as faixas etárias — é mais elevada na faixa etária acima dos 80 anos. Portugal com o índice de transmissibilidade mais baixo desde o início da pandemia e o mais baixo da Europa.

Portugal tem neste momento o valor de Rt abaixo de 1 em todas as regiões do país e é o mais baixo da Europa. A incidência está a descer em todas as faixas etárias. Ainda assim, o total de infecções continua a ser mais elevado na região de Lisboa e no Centro e inferior no Norte.

Segundo Baltazar Nunes, a estimativa para o índice de transmissibilidade R(t) da covid-19 em Portugal é de 0,67, entre 13 e 17 de Fevereiro — “O valor mais baixo que estimamos desde o início da epidemia”, disse. “O valor do Rt encontra-se abaixo de 1 em todas as regiões do continente e regiões autónomas e nos últimos cinco dias tem-se observado uma estabilização do valor do Rt em torno de 0,66 e 0,68”, acrescentou. De acordo com o especialista, Portugal tem agora o valor do R(t) mais baixo da Europa. “Se continuarmos, é possível continuar a descer a uma velocidade acentuada.”

Portugal teve uma descida “muito significativa e expressiva da incidência” da doença — mais a norte do que na região de Lisboa

Apresentando os dados relativos à incidência da covid-19 a 14 dias por cada cem mil habitantes, Peralta Santos começou por mostrar o gráfico correspondente à última reunião, altura em que Portugal já estava “numa fase de descida, mas ainda com uma incidência muito alta”. “Houve uma consolidação dessa tendência e uma descida muito significativa e expressiva da incidência do número de novos casos. Estamos, ao dia 20, com uma incidência de 322 casos por cem mil habitantes”, disse.

André Peralta Santos avançou ainda que se mantém a tendência de descida da incidência da doença em todos os grupos etários. “O grupo com mais de 80 anos é neste momento o que tem uma maior incidência, apesar de tudo muito mais reduzia e com níveis de incidência ao nível do que tínhamos em Novembro, o que é de assinalar como positivo”, indicou o especialista da DGS.

Esta 16.ª reunião realiza-se uma semana antes da nova renovação do estado de emergência. O actual período termina às 23h59 de 1 de Março e a próxima renovação vigorará entre 2 e 16 de Março.

Ao abrigo do estado de emergência, o Governo impôs um dever geral de recolhimento domiciliário e a suspensão de um conjunto de actividades a 15 de Janeiro. As escolas foram entretanto encerradas a 22 de Janeiro, primeiro com uma interrupção lectiva por duas semanas, e depois com o regresso das aulas à distância.

No dia em que foi decretado o actual estado de emergência, o primeiro-ministro, António Costa, afirmou que será preciso manter o confinamento geral “ainda durante o mês de Março” e que não era o momento “para começar a discutir desconfinamentos totais ou parciais”.

Já Marcelo Rebelo de Sousa apontou como meta até à Páscoa, no início de Abril, a redução do número de novos casos diários de infecção “para menos de dois mil”, de modo que “os internamentos e os cuidados intensivos desçam dos mais de cinco mil e mais de oitocentos agora para perto de um quarto desses valores”.

Portugal teve, desde a passada segunda-feira, uma média de 1744 novos casos de infecção e de 91 mortes por dia. Neste domingo, registaram-se 549 casos de infecção, o número mais baixo desde 6 de Outubro. Segundo os últimos dados da DGS, existiam 3322 pessoas internadas, 627 destas nos cuidados intensivos.

Quanto a um possível desconfinamento, a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, confirmou no sábado que começará pelas escolas, referindo que o Governo, a começar pelo ministro da Educação, já havia manifestado essa intenção.