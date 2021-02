Carlos Alexandre seria imparcial na Máfia do Sangue: antigas guerras aldeãs não se comparam a Romeu e Julieta

Processo em que ex-patrão de José Sócrates é suspeito de corromper dirigente do Ministério da Saúde deverá mesmo assim regressar às mãos do magistrado inicial, Ivo Rosa.

Velhas desavenças passadas no mundo rural entre o pai do juiz Carlos Alexandre e um tio-avô do antigo patrão de José Sócrates, Lalanda de Castro, não foram suficientes para convencer os juízes do Tribunal Constitucional a afastar o magistrado do processo conhecido como Máfia do Sangue.