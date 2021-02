Líder da bancada foi eleito há um ano, mas a relação com o presidente do CDS é delicada.

O actual líder da bancada do CDS, Telmo Correia, vai convocar eleições para o cargo que ocupa e só decidirá se é candidato a um novo mandato no final desta semana, apurou o PÚBLICO. As eleições para a liderança da bancada vão acontecer no início do próximo mês.