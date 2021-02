PSD, CDS, BE e IL condenam baixa taxa de execução de despesa pública

A crítica é comum: PSD, CDS, Bloco e IL consideram inamissível que em ano de pandemia, quando trabalhadores, empresas e famílias mais precisavam de ajuda, o Governo tenha apresentado a mais baixa taxa de execução da despesa pública, dos últimos dez anos, inscrita no orçamento suplementar de 2020, conforme foi esta segunda-feira noticiado pelo PÚBLICO.

Joaquim Miranda Sarmento, presidente do Conselho Estratégico Nacional do PSD, considera que os números indiciam que “o Governo falhou na resposta à crise, porque lançou programas que tiveram pouca execução ou uma execução lenta”. A deputada bloquista Mariana Mortágua realça que, “em ano de crise, é intolerável este tipo de gestão das contas públicas: não há justificação para esta fraca execução orçamental a não ser fazer um garrote à despesa pública”. E a centrista Cecília Meireles usa o termo “chocante”.

O social-democrata Joaquim Miranda Sarmento comentou ainda que a baixa execução orçamental também demonstra que o Governo “não tem capacidade de lançar os concursos” no âmbito do investimento público e revela que o executivo está “muito preocupado com a dívida pública”. O economista refere que a questão da baixa execução orçamental se tem verificado desde o primeiro Governo de António Costa. “Desde 2016 que temos vindo a verificar que o Governo coloca uma coisa no Orçamento e depois executa outra diferente”, afirmou, assinalando que “este ano isso ficou mais visível”.

A deputada do CDS-PP, Cecília Meireles, considera que “é chocante a diferença entre o que é anunciado pelo Governo e o que acontece no combate à pandemia”, lembrando que confrontou o ministro das Finanças, João Leão, com a situação há cerca de 15 dias quando este foi ouvido no Parlamento. “O Governo andou a dizer que houve alívio fiscal e contributivo de 3900 milhões de euros e o impacto da covid-19 na receita foi menos de 1500 milhões de euros. O alívio fiscal foi pouco mais de um terço do prometido”, disse a deputada.

Lembrando que houve 766 milhões de euros do Orçamento de Estado de 2020 que não foram executados, Cecília Meireles considerou que a “consequência” disto é que o futuro fica comprometido: “O que o Governo fez foi empurrar para a frente”. Com o nível concedido de garantias e de moratórias nesta crise, a deputada centrista prevê que, “quando toda a Europa estiver a recuperar, Portugal vai estar a pagar o que não resolveu a tempo”.

Mariana Mortágua admite que se podem compreender “pequenos desvios, mas não 7000 milhões de euros. É demasiado.” Em resposta à justificação do Governo, de que houve áreas em que a receita não foi cobrada e que, por isso, a despesa também não se pôde fazer, a deputada do Bloco defende que, do ponto de vista orçamental, “há sempre mecanismos para executar verbas”.

“O Governo pode deslocar verbas e obrigar à execução; pode pedir autorização ao Parlamento para essa realocação, desde que a justifique. Se o dinheiro não é gasto num lado, então deve ser gasto noutro onde faça falta. Não pode é chegar ao fim do ano e não conseguir executar o Orçamento. Por isso, se não executa, ou é incompetência ou estratégia deliberada.” Exemplos? Criaram-se medidas para ajudar os trabalhadores informais e para os cuidadores informais, mas no final do ano eram muito poucos os casos de quem as tinha recebido. “Há uma estratégia de atraso deliberado de medidas. São aprovadas mas entram em vigor muito tarde ou com grandes restrições: é o truque para gastar menos dinheiro.” Ou seja, promete-se muito e faz-se pouco.

A deputada bloquista realça que na última década “nunca num orçamento ficou tanto por executar, mesmo no pico da crise”. E queixa-se do executivo socialista: “A não execução da despesa é uma característica deste Governo. Nós aprovamos orçamentos e depois verificamos que a despesa não é executada, ao mesmo tempo que há enormes limitações quando se negoceiam.” Esta foi, adianta, “uma das razões do desgaste da relação entre o Bloco e o Governo”.

O que pode então o Parlamento fazer? Muito pouco, já que não tem poderes legais para obrigar o Governo a gastar. “A Assembleia da República pode fiscalizar a acção do Governo, questionando-o, pedindo transparência nas contas para poder fazer pressionar, mas tem poucos poderes para alterar a execução orçamental durante o ano.” Um dos instrumentos a que recorreu há poucos foi a proibição directa de cativações em algumas áreas.

A Iniciativa Liberal também partilha da contestação à gestão orçamental: “Num momento de extrema vulnerabilidade económica e social, a execução orçamental mostra que Governo poupou nos apoios e que a despesa total executada ficou abaixo do previsto no Orçamento inicial”. Numa nota enviada ao PÚBLICO, o partido liderado por João Cotrim Figueiredo concluiu, por isso, que o Orçamento suplementar “de nada serviu, excepto para colocar mais despesa no papel e assim enganar os partidos de extrema-esquerda”.

A IL refuta o argumento de que a baixa execução se deve à quebra provocada pela pandemia nas despesas financiadas com as receitas próprias dos organismos da Administração Pública. “É falacioso, porque o ministro das Finanças pode autorizar a utilização de saldos de gestão (ou até transferir verbas de orçamento) e pode também, antes disso, incentivar os organismos a não reduzir actividades e investimentos, dizendo que flexibilizará as autorizações de despesa”, apontou.

O partido liderado por João Cotrim Figueiredo concluiu que “o artífice das cativações [João Leão] aprendeu rápido a arte da falácia orçamental, algo que o seu mestre Mário Centeno já nos tinha demonstrado tão bem”.

