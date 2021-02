PS contra PS na guerra do mar dos Açores

“Está em causa a unidade nacional”. O social-democrata Fernando Negrão é um dos deputados que assinaram o pedido de fiscalização sucessiva pelo Tribunal Constitucional da Lei do Mar, aprovada pela Assembleia da República, com a abstenção do seu partido. Mas, ainda que o recurso ao Tribunal Constitucional seja também subscrito por vários deputados do PSD e dois deputados do PCP, a maioria dos inconformados é do PS, o partido que aprovou a lei.