Iniciativa Liberal quer Tribunal de Contas a auditar recomposição do capital da TAP

Em vésperas da audição dos presidentes da comissão executiva (Ramiro Sequeira) e do conselho de administração (Miguel Frasquilho) da TAP no Parlamento, a Iniciativa Liberal aperta um pouco mais o cerco ao Governo sobre o processo de ajudas públicas à companhia de aviação. Depois de esperar meses pelo plano de liquidez que justificou a operação de injecção de capital estatal na empresa e de lhe terem finalmente chegado às mãos apenas “três folhas, com dois gráficos e uma tabela”, o partido pretende que o Tribunal de Contas realize uma auditoria ao processo de recomposição do capital social da TAP ocorrido no ano passado.