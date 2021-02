Desidério Silva apresenta candidatura independente a Albufeira no inicio de Março

O ex-social-democrata Desidério Silva, que já presidiu à Câmara de Albufeira durante três mandatos consecutivos (todos com maioria), vai apresentar a sua candidatura como independente à presidência daquele município no início do mês de Março. Ao fim de 30 anos de militância no PSD, o ex-autarca vai agora protagonizar uma candidatura liderada pelo Movimento Independente Desidério por Albufeira que decidiu formar, face ao silêncio da actual direcção do Partido Social-Democrata que, diz, ignorou a sua disponibilidade para ajudar o PSD no combate das autárquicas.