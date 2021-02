Barcelos: socialistas temem efeito Chega nas autárquicas

A entrada do Chega na corrida autárquica em Barcelos está a ser encarada como um “factor desestabilizador” pelos dois socialistas que estão, para já, disponíveis para disputar a presidência da câmara nas eleições locais do Outono: Horácio Barra e Alexandre Maciel. São dois candidatos com perfis diferentes e que não ignoram que desta vez há um novo partido na grelha das escolhas que é preciso ter em conta.