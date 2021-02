Ao que isto chegou

Fomos surpreendidos com uma notícia de capa no Correio da Manhã, segundo a qual o juiz Rui Rangel não tem dinheiro para pagar as custas da justiça. É estranho, já que tem a sustentá-lo juridicamente um advogado que cobra muito, muito bem... Se havia dúvidas em como há duas justiças, este caso é ilustrativo. A Rui Rangel já só lhe falta pedir o Rendimento Social de Inserção, ou promover uma subscrição pública para o ajudar, coitadinho... Não tem dinheiro? Penhorem-lhe os bens. O figurão pediu e o Estado (nós) vai pagar o que ele deve. Isto configura uma dupla miséria miserável! Parece mentira, mas é verdade...

Gosto de pagar impostos, para o Serviço Nacional de Saúde, para a escola pública, para a Cultura, etc., etc., e tenho-os em dia. É indigno que o meu dinheiro sirva ainda para pagar trampolinices de espertalhões.

Ao que isto chegou.

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas

Bil Gates

O PÚBLICO publicou há dias uma entrevista com Bill Gates sobre as alterações climáticas. Fez um retrato assustador ao não encontrar saídas à vista. Disse que “mudar o nível de vida dos países ricos não resolve as alterações climáticas”. No meu ponto de vista o maior problema não é esse, o maior problema é que o nível de vida dos países pobres tem de atingir o mesmo nível dos países ricos. Sendo assim, segundo os entendidos, a Terra não dá para tanto. Então como resolver o problema se as soluções técnicas são tão complexas? Gostava que Bill Gates desse respostas mais práticas tais como: as energias renováveis, o uso generalizado dos três erres “reciclar, reutilizar e reduzir”. Estas soluções são aparentemente apenas um dito, mas levadas a sério teriam grandes e boas consequências sem reduzir o bem-estar dos povos: Se arranjássemos forma de reciclar tudo quanto não podemos reutilizar; se reutilizássemos o mais possível todas as embalagens e produtos reutilizáveis, por exemplo, introduzindo maior duração nas máquinas e equipamentos. Hoje, a generalidade destes produtos, só têm garantia até aos 2 anos, porque não dar garantias de dez anos e com garantias de fornecimento de peças para a duração máxima? Ou como seria diferente se cada um de nós usasse o que veste o mais possível, consumisse criteriosamente os alimentos, a água, etc..

Não é aceitável que 17% dos alimentos vão para o lixo e haver muitos milhões de pessoas a passar fome. Não seria possível proibir inúmeras embalagens nos produtos alimentares e em equipamentos? Não seria esta a forma de acabar com a poluição dos plásticos? Infelizmente é uma questão atirada para cima dos consumidores, como se estes fossem os culpados da poluição e não das indústrias que introduzem estas embalagens. Em conclusão, com este mundo, em que quem tudo decide são os interesses económicos e não as pessoas, não é possível alterar o que quer que seja, apenas mascarar as questões, ou não será?

Mário Pires Miguel, Reboleira

Credibilidade portuguesa

Segundo uma notícia recente, ficamos a saber que determinado magistrado vai adiar o processo que envolve um ex-primeiro-ministro para depois da pandemia, embora saibamos que a mesma pode estender-se no tempo, tendo em conta os comportamentos irresponsáveis dos cidadãos, o que até dá um certo jeito aos implicados naquele processo, uma vez que poderíamos assistir à prescrição do mesmo, em que os envolvidos ficariam inocentes, e a factura seria paga por todos nós.

Portugal faz parte de uma comunidade de nações onde é suposto reger-se por boas práticas, tendo em conta a credibilidade da sua imagem, o que lamentavelmente não acontece quando prestamos falsas declarações às instancias internacionais, quando temos lamentáveis casos de corrupção que ficam impunes, quando temos uma justiça lenta e onde a investigação aos políticos corruptos está condicionada por entidades que os deveriam investigar.

Sob capa de investimentos já programados, é bem provável que os fundos europeus que iremos receber, sejam alvo de aproveitamentos ilicitos do xicoespertismo português que penaliza o país, desviando recursos financeiros, sendo que quando somos chamados as urnas para eleger os nossos representantes na Europa também é fácil perceber que os eleitos poderão salvaguardar a imagem do país perante factos lamentáveis inviabilizando uma investigação isenta por parte da Europa.

Américo Lourenço, Sines