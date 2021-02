Depois do frio extremo, os texanos recebem contas astronómicas

Habitantes do Texas pagaram facturas de vários milhares de dólares depois da subida em flecha dos preços da electricidade, na semana passada. Consequências do frio trouxeram de volta o debate sobre a desregulação do mercado.

Depois de vários dias a enfrentarem temperaturas mais baixas do que no Alasca, e sem luz nem água para sobreviverem a um colapso da rede energética, os habitantes do estado norte-americano do Texas começaram a receber facturas de electricidade com valores astronómicos.