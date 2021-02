Embaixador de Itália na RD Congo morto em ataque a comboio da ONU

Desconhecem-se os motivos do ataque que fez três mortos, ou quem o realizou. Luca Attanasio seguia num carro do Programa Alimentar Mundial.

O embaixador da Itália na República Democrática do Congo, Luca Attanasio, foi morto nesta segunda-feira de manhã num ataque contra um comboio da missão das Nações Unidas no país (MONUSCO) que escoltava uma missão do Programa Alimentar Mundial, nos arredores da cidade de Goma, no leste do país. Mais duas pessoas foram mortas, o segurança do embaixador e o motorista do veículo em que seguiam.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros italiano confirmou que um membro dos carabinieri que fazia parte da escolta do embaixador, morreu juntamente com Attanasio. “O embaixador e o militar viajavam a bordo de um veículo da MONUSCO”, acrescentou à agência noticiosa italiana AdnKronos.

Luca Attanasio, que desempenhava as funções de embaixador na RD Congo desde início de 2018, foi “baleado no abdómen” e transportado “em estado crítico” para um hospital em Goma, segundo disse à agência AFP uma fonte diplomática.

O exército congolês disse que “as Forças Armadas congolesas estão a tentar descobrir quem foram os agressores”.

O ataque ao comboio do PAM teve lugar a norte de Goma, a capital da província do Kivu Norte, que é alvo da violência de grupos armados há mais de 25 anos.

Esta região, que acolhe o Parque Nacional da Virunga, é também o cenário de conflito no Kivu Norte, onde dezenas de grupos armados lutam pelo controlo da riqueza do solo e subsolo.

A morte de Attanasio foi confirmada pelo porta-voz do parque, que sugeriu que o ataque pode ter sido realizado para tentar raptar pessoal da ONU, segundo o portal de notícias do Congo Actualité. Em 2018, dois turistas britânicos foram raptados no local onde ocorreu o ataque desta segunda-feira.

Porém, não há até ao momento qualquer dado sobre as motivações do ataque e sobre a sua autoria.

A agência italiana de notícias Ansa informou que o chefe da delegação da União Europeia na RD Congo também estaria entre os ocupantes do veículo alvejado. Não há informações sobre se foi alvejado.