Desconfinamento na Inglaterra: escolas reabrem a 8 de Março e contacto social vai ser autorizado

O Reino Unido pretende reabrir as escolas em Inglaterra daqui a duas semanas, a 8 de Março, de acordo com o roteiro do Governo britânico para o levantamento das restrições causadas pela covid-19 que será apresentado esta segunda-feira pelo primeiro-ministro, Boris Johnson.

O plano prevê uma reabertura faseada, com a progressiva autorização de certas actividades separada por períodos de várias semanas. A primeira etapa é a reabertura das escolas e a permissão para que duas pessoas possam encontrar-se para um café ao ar livre, segundo o Guardian que teve acesso ao plano governamental. Também passam a ser possíveis as visitas com várias restrições a lares de idosos.

A partir de 29 de Março, quando começa o período de férias escolares da Páscoa, há mais restrições a ser levantadas, como a autorização para a realização de desportos ao ar livre, como ténis, basquetebol em parques, e a retoma de competições infantis. Reuniões de seis pessoas ou dois agregados familiares ao ar livre também passam a estar autorizadas.

A possibilidade de reabertura de estabelecimentos comerciais não-essenciais está programada para Abril e só em Maio é que poderá haver os primeiros eventos desportivos ou culturais, coordenados com testagem em massa e apenas ainda a título experimental. O fim das restrições às viagens internacionais, assim como outros aspectos do confinamento, como o teletrabalho, não são contemplados pelo programa de reabertura económica, de acordo com fontes governamentais.

O optimismo do Governo britânico está relacionado com o progresso da vacinação – o Reino Unido administrou mais de 18 milhões de doses da vacina contra a covid-19 –, mas o plano agora revelado será objecto de ajustes perante a análise das taxas de infecção, que continuam muito elevadas, embora com tendência decrescente. O plano destaca quatro critérios que vão determinar se há condições para levantar mais restrições a cada fase: o andamento da vacinação, a verificação da descida das hospitalizações e mortes por causa da vacinação, redução da taxa de infecções e a ausência de ameaça por parte de novas variantes do vírus.

A data escolhida para a reabertura das escolas coincide, segundo os responsáveis pela campanha de imunização, com a finalização da vacinação completa dos quatro grupos mais vulneráveis à covid-19.

O ministro responsável pela vacinação, Nadhim Zahawi, disse, em entrevista à Sky News, que não seria possível apresentar um plano para a reabertura das escolas se não houvesse a convicção por parte das autoridades britânicas de que “o programa está a começar a dar frutos”.

No domingo, o ministro da Saúde, Matt Hancock, disse que as “informações iniciais” mostram uma “redução na transmissão [do vírus SARS-CoV-2] entre as pessoas vacinadas”.

O plano apresentado por Johnson acaba com as diferenças entre regiões e aplica-se a toda a Inglaterra. Os governos da Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte vão elaborar os seus próprios programas para a retoma das actividades.