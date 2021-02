Sensores, novos ecopontos na rua e recolhas em casa – alguns exemplos do que está a mudar na recolha de lixo

Em Albufeira e Caminha, sensores nos contentores vão ajudar a optimizar rotas dos camiões. No Porto, vai surgir um novo contentor na rua para os biorresíduos, acessível apenas com um cartão electrónico.

A empresa Luságua, que gere concessões de resíduos em vários pontos do país, vai iniciar em Albufeira, no Algarve, e em Caminha (mais concretamente em Moledo e Vila Praia de Âncora), um sistema de gestão de recolhas que lhe permitirá optimizar os circuitos dos camiões e, com isso, poupar nos custos e na pegada ambiental do serviço.